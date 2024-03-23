广惠肇留医院为李光耀种植的凤凰木培育树苗 供捐赠人认养

为了传承慈善济世的精神，广惠肇留医院推出新的筹款活动，为建国总理李光耀早年在医院种植的凤凰木培育了一批具历史意义的树苗，供捐赠人捐款认养。截至星期六（3月23日）中午，认养树苗捐款总额已达3880元。

广惠肇留医院星期六举办社区关怀日嘉年华，由中区市长、惹兰勿刹集选区议员潘丽萍担任活动主宾，迎来超过600人参加，包括社区的年长者和100名疗养院的住院者。

今年的活动共有10家医院与医疗保健和长者护理机构参与，是历来最多的一次。广惠肇留医院也发起了一项新的筹款活动，以支持医院的运营。捐款人只要捐款388元或以上，便可认养一株名为“森林之火”的凤凰木树苗。

广惠肇留医院总裁莫应章医生说，这棵凤凰木历史悠久，是建国总理李光耀于1963年时种下的，在医院矗立了60多年，也是全国树龄最老的纪念树之一。

广惠肇留医院总裁莫应章医生说，这棵凤凰木历史悠久，是建国总理李光耀（右三）于1963年时种下的，在医院矗立了60多年，也是全国树龄最老的纪念树之一。（广惠肇留医院提供）

“这棵树纪念着建国总理对我们的支持，并且见证了广惠肇留医院一甲子的发展和蜕变。如今，我们将老树繁殖，传承树苗的同时，也蕴含着先贤为国为民、慈善济世的精神传承。”

医院高级经理余力奇也说，由于凤凰木的发芽过程比较艰难，目前医院只培育了24棵幼苗，因此从第25棵幼苗开始认养的捐赠者将进入等待名单，待幼苗培育好才能领取。

筹款活动将持续到4月30日。想了解更多有关活动或认养幼苗的公众，可致电64221293 或电邮fund_raising@kwsh.org.58。