部分公众清明节提前祭祖 下周末骨灰瓮安置所停车位已订满

距离清明节还有不到两周，不少公众选择在星期六（3月23日）提前祭拜祖先。下个周末是清明节前的最后一个周末，蔡厝港和万礼骨灰瓮安置所的停车位都已订满。

《联合早报》记者星期六早上走访蔡厝港坟场及骨灰瓮安置所，以及万礼骨灰瓮安置所，现场交通井然有序。

早上7时许，潘仁贵（53岁，待业）与姑姑、弟弟潘仁安（51岁，IT顾问）以及弟弟的两个儿子一起到蔡厝港华人坟场扫墓。

潘仁贵受访时说，每年全家都会在清明节前，提前两三个星期祭祖。由于在网上预约到星期六下午到蔡厝港骨灰瓮安置所祭拜祖母的停车位，因此选择在同一天早上先到华人坟场祭拜父母。他也对星期六坟场的交通安排感到满意。

潘仁安13岁和11岁的两个儿子也帮忙烧冥纸。潘仁安告诉记者，两个儿子从小都会在清明节祭祖。“祭祖是华人重要的传统习俗，要让孩子们学习、了解。”

截至星期五（22日）下午3时，蔡厝港骨灰瓮安置所星期六的停车位仍有约三成未预约，星期天（24日）则只剩下0.1%的停车位；万礼骨灰瓮安置所本周末的停车位都已订满。下周末，两个骨灰瓮安置所的停车位都已被预订。

早上8时许，陈姓男子（67岁，股票经纪）与家人到蔡厝港骨灰瓮安置所祭拜先人。他说，3月4日开放停车时段预约后，他就第一时间上网预约。“预约停车时段的做法很好，可以避免拥挤，希望可以保留。”

部分公众选择乘公共交通祭祖

一些公众也选择搭乘公共交通工具前去祭祖。今年的清明节落在4月4日，405号巴士于3月23、24、30、31日，以及4月4、6、7、13、14日穿行，首班车早上7时，末班车下午5时，发车间隔22至30分钟。

与哥哥到蔡厝港骨灰瓮安置所祭拜父母的林阿美（包装工人）受访时说：“我们从文礼乘坐405号巴士过来很方便，发车间隔时间也不会太久。”

与女儿一起到华人坟场祭祖的吴姓妇女（55岁，家庭主妇）则建议，405号巴士也可在清明节前一两周的周一至周五穿行，且尽可能开进坟场附近，减少进入坟场须步行的距离。

据记者早上9时许在本地首个永久骨灰撒土设施“清心园”（Garden of Peace）附近的巴士站观察，每趟405号巴士约有五名乘客。

刘翔霖（42岁，总经理）与父母、叔叔、阿姨等一家10人乘坐巴士到万礼骨灰瓮安置所祭拜先人。他受访时说：“我从蔡厝港坐171号巴士过来，今天人不多，坐巴士很方便，没等几分钟上了车，手机一局游戏还没打完，就已经到了。”

一些公众选择搭私召车去祭祖，在骨灰瓮安置所外面下车，然后步行进入。（谢智扬摄）

据记者星期六上午10时许的观察，到万礼骨灰瓮安置所祭拜先人的公众明显比蔡厝港多，安置所内部一度出现些许的车辆拥挤情况，门口万礼道的交通则非常顺畅。

与丈夫一家人前去祭拜家公家婆的许德卿（68岁，文员）告诉记者，虽然往年都会坐巴士来，但这次赶时间，于是搭私召车，为了避免拥挤，两人在骨灰瓮安置所外面下车，然后步行进入。

国家环境局早前发文告说，为疏导人流，从3月16日至4月14日，蔡厝港、万礼和义顺骨灰瓮安置所会24小时开放。清明期间，清心园在周末、清明节当天、耶稣受难日和开斋节，将不对一般访客开放，只允许获批准的申请者进入。

环境局也规定，凡在祭祖高峰日，开车前往蔡厝港骨灰瓮安置所祭拜的公众，须提前上网预约。有意在3月16日至4月14日，早上6时至傍晚6时，开车到万礼骨灰瓮安置所祭拜的公众，也须上网预约。