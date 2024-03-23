陈诗龙：定期“体检” 雇员应为个人职业健康负责

所谓预防胜于治疗，就如照顾个人身体健康一样，每个雇员也都应该通过定期“体检”，为自己的职业健康负责，以便捉住新机遇和享有更好的就业，并在整个职业生涯中取得薪资增长。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期六（3月23日）为新传媒首届职业展开幕仪式致辞时，阐述政府各种支援雇员的措施，并宣布将扩大去年11月试行的劳动力发展局“北极星”（Polaris）职业辅导计划，在今年增加多580个名额，为在职者量身定制个人职业发展计划。

这项旨在帮助在职人士规划和提升职业发展，包括在新兴行业中探寻新机遇的计划反应不俗，在推出后不到两个月时间内，原有的200个名额已满。截至上个月，25%的报名者已完成计划。

“我们听到参与者的反馈，他们非常满意劳动力发展局职业导师，给予个人化的支援。”

新一轮的北极星职业辅导计划已经开放报名，有意参与者可联系劳发局。

至于同样在去年推出，通过数据分析为求职者提供个人化职业建议的职业搜寻（CareersFinder），也取得很好的反应。陈诗龙指出，在职业前程配对网站加入职业搜寻功能后，首六个月已有超过1万5000人使用这项新功能。

“有非常令人鼓舞的迹象表明，用户正扩大他们的视野，他们还申请了更广泛的工作岗位。”

此外，劳动力发展局今年较迟时候将推出海外市场浸濡计划（Overseas Markets Immersion Programme），鼓励有海外扩张计划的企业，派驻员工到国外接受再培训，培训期间将获得政府资助。