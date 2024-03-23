谎称搅拌机新买的 小贩伪造文件骗2360元津贴

男子以新买的搅拌机能更有效处理鱼肉，伪造文件向当局骗取2360元津贴，被揭撒谎后坚称旧机器是新买的，星期五（3月22日）被判坐牢10周。

被告洪森杰（音译，32岁）是名小贩，也是第11街私人有限公司的秘书。

他面对三项控状，星期五承认一项欺骗罪和一项抵触卫生肉类和鱼类法令（Wholesome Meat and Fish Act）的罪行，另一项则交由法官下判时纳入考量。

调查揭露，2019年6月，被告向国家环境局申请小贩生产力资助金（Hawker’s Productivity Grant），称买了新搅拌机来减低人工绞碎以及搅拌肉的时间。

隔月30日，被告就收到当局通知，指将批准达2360元的资助金，被告便将所需资料呈上，包括一份放款申请书（Disbursement Request Form）。

被告在申请书上称已经用搅拌机至少一个月，平均可省下50分钟的备料时间。接着，他也呈交三张向Ah Seng Stainless Steel购买搅拌机的收据。

第11街私人有限公司把原本在卓道的办公室，改为处理鱼的工厂。（新加坡食品局提供）

当局怀疑收据造假，审查文件后咨询卖家，得知卖家从未出售搅拌机给被告。

2020年3月20日，当局人员到被告的摊位调查，发现搅拌机型号和文件上所提的不同，也因看见搅拌机有点生锈，不像新买的，再三跟被告确认，他都坚持是新买的。

当局确认被告造假后，拒绝发放2360元，并报警。