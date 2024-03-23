我国去年结核病例稍减 每10万人有28.9起

去年，新加坡居民中新增了1201个活跃型结核病例，比2022年的1251起略低。2023年的发病率为每10万人中有28.9起，2022年则为每10万人有30.4起。

卫生部星期六（3月23日）发文告透露最新的结核病数据。在新的活跃型结核病例中，年长者和男性仍占多数。在2023年通报的1201起新增病例中，共有939起（78.2%）为50岁及以上病患，797起（66.4%）为男性病患。2023年，新加坡居民中新增了两起耐多药结核病（multi-drug resistant tuberculosis，MDR-TB）病例。

潜伏肺结核感染在我国人口中并不罕见，老年群体中的感染率高达30%。肺结核潜伏感染者的体内携带结核菌，但由于结核菌并不活跃，因此不具传染性。

3月24日是世界防治结核病日，卫生部在文告中重申我国继续对抗结核病的承诺。世界卫生组织（WHO）2024年世界防治结核病日，以“是的！我们能够终结结核病！”为主题。

卫生部也说，结核病仍然是一个全球公共卫生威胁。2022年，全球有超过1060万起活动型肺结核病例，其中130万人死亡。此外，耐多药或利福平耐药肺结核（MDR/RR-TB）病例估计有41万起。这两种结核病更难治疗，治愈率也更低，在2022年，耐多药或利福平耐药肺结核的治疗成功率为63%。