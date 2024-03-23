“首机启航我们行”计划 打造孩童安全网络初体验

科技发展改变了人们传播和接受信息的方式，但同时复杂的网络环境也带来了新的风险和挑战，对年幼的孩童尤其如此。

触爱社会服务与职总优儿学府星期六（3月23日）签署谅解备忘录，一同启动“首机启航我们行”计划（First Device Campaign），为引导儿童正确使用电子设备、驾驭网络世界尽一分力。

在活动现场，来自职总优儿学府和触爱托儿中心的约90对亲子在新加坡谷歌总部，通过玩游戏、拼图等方式，认识各种电子设备，并在正确引导下接触数码世界。

在新计划下，触爱网络健全服务（TOUCH Cyber Wellness，简称TCW）制作了动画科普视频、编写了家长引导指南等资源，以确保孩子在拥有自己的第一台电子设备时，已具备相关的安全意识。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明出席活动受访时说，作为家长，既要保护孩子，又希望他们能够有充分发挥创意的空间，这项计划会提供资源，帮助家长更清楚地了解如何引导孩子规避网络风险。

在计划的第一阶段，预计将有1万多个孩童就读于总优儿学府幼乐园（My First Skool）的家庭受惠。

触爱社会服务总裁陈锦耀说：“当孩子们畅游网络世界时，父母需要掌握如何管理孩子合理使用设备的知识，并在家里建立一个安全、积极的数码环境，培养他们健康的上网习惯、成为负责任的网络用户。”