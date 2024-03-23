乌节路“地球一小时” 熄灯点亮希望

31座乌节路的建筑熄灯一小时，以黑暗唤起人们团结对抗气候变化的决心。

星期六（3月23日）晚上8时30分，由新加坡世界自然基金会（WWF Singapore）在乌节路举办的“地球一小时”活动吸引了广大公众前来观看。

伴随着倒数声，所有非必要的灯瞬间熄灭，往常人流攒动且灯火通明的乌节路顿时暗了下来，人们随即大声喊出“地球一小时”。

除了熄灯仪式，新加坡世界自然基金会还在威士马广场设立互动摊位，向公众宣导对抗气候变化和保护生态环境的重要。（郑一鸣摄）

新加坡世界自然基金会从2008年开始举办“地球一小时”活动。基金会首席执行官库马尔（Vivek Kumar）说：“能在乌节路举办今年的‘地球一小时’意义非凡，这里不仅交通便利，还是新加坡的地标地段，更能够提醒人们培养环保的消费习惯。”

除了具有象征意义的熄灯仪式，新加坡世界自然基金会还在威士马广场设立了互动摊位，向公众宣导对抗气候变化和保护生态环境的重要。

现场的其他活动还包括照相亭拍照、以旧换新、在脸上手上涂鸦，以及熄灯后的舞台表演等，让不同年龄层的人都有参与感。

公众李婷婷（35岁，公司管理人员）带着儿子参观了这些摊位并观看了熄灯仪式，她认为这些活动非常有教育意义。

“孩子们是可持续发展最重要的一环，他们代表了人类的未来。我儿子之前对环保的了解不是很全面，但通过今天的活动他学会怎么垃圾分类，也知道了‘熄灯一小时’的意义，更了解保护生态环境的重要。”