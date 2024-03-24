妇女无故被“PMD少年”袭击受伤 警方介入调查

一名妇女清晨走在路上时，遇上三四名少年共骑一辆个人代步工具，其中一人手持铁棒突然攻击她的背部，导致后背受伤，警方介入调查。

这起事件发生在星期五（3月22日）清晨约5时30分，地点靠近芬薇巷第400C座组屋附近的马路。

被袭击的陈太太（58岁，厨房助手）受访说，她住在附近组屋，每天要走10分钟左右到附近的巴士站搭巴士到大巴窑上班。

她说，当时在马路边上行走，走了一段路后，听到后面有声响，转头一看，发现一辆行驶在马路上的个人代步工具（PMD），上面有三四名少年。

“我担心他们会撞到我，所以越过马路。没想到，他们也跟着我到另一边，其中一人手上拿着一根类似铁棒的金属打我的左臀，当时我很痛，也吓了一跳。”

少年袭击后还大笑

陈太太说，少年袭击她后还大笑，自己称要报警，对方也完全不畏惧。“对方打了我后，行驶到马路另一边，我要用手机拍照，他们就跑走了。”

当下惊魂未定，陈太太赶紧拨打电话给丈夫，丈夫让她赶紧报警。陈太太说，她当时原本想上班，但背部却越来越痛。

“我工作到早上10点多，坚持不住，就去看了医生。我的女儿也请了假，直接带我去报警。”

医生给了陈太太三天病假，目前她已报案处理。（刘启成摄）

陈太太去诊所时，医生给了止痛药和药膏，以及三天病假。“医生说可能伤到尾骨，因此除了臀部肌肉部分很痛，上背也开始酸痛，尤其是肩颈部位。”

警方受询时证实接获报案，案件在调查中。