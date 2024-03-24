一天三起火患 两起火烧车

星期六（3月23日）发生三起火患，包括两起火烧车事件，以及在滨海湾游轮中心前的草地不知何故失火，惊动民防部队到场。

第一起火烧车事件于下午3时40分发生，地点在通往樟宜的泛岛快速公路，位于巴耶利峇出口之后。

据《新明日报》读者提供的视频，一辆红色汽车在第一条车道燃起熊熊烈火，警员站在附近指挥交通，其他车道的交通缓慢。火势涉及车辆的引擎，新加坡民防部队事后用两支水枪灭火。

第二起火烧车事件则发生于下午4时50分，地点在通往泛岛快速公路的武吉知马快速公路。

《新明日报》读者张女士（57岁，小贩）透露，当时她在马西岭搭车到万吉，一般八分钟的车程却耗费逾30分钟。

一辆垃圾车星期六（3月23日）下午4时50分在快速公路上失火。（受访者提供）

她指出，当时交通非常慢，之后才看到两条车道被封锁，有一辆垃圾车的车头被烧毁，现场也有一辆拖车和交警电单车。

民防部队使用一支水枪和压缩空气泡沫灭火，火势涉及了垃圾车的引擎部分和后备箱的物品。这两起火烧车事件中，无人受伤，民防部队也对此展开调查。

滨海湾游轮中心前草地起火

另一起火患则发生在晚上8时55分，滨海湾游轮中心前的草地不知何故起火。《新明日报》读者洪先生开车路过事发地点时目睹草地起火，当停车上前查看时，被工作人员劝请不要靠前。当时大家都不知道火势是怎么引起的。

民防部队指出，火势涉及三米宽和一米长的草地，公众使用水桶灭火，并在民防部队抵达前把火扑灭。