美国股市三大股指上星期五（3月22日）涨跌不一，其中纳斯达克指数连续三个交易日创新高。

道琼斯工商指数和标普500指数，于上星期五分别下跌0.77％和0.14％，纳斯达克指数则上涨0.16％。

亚太股市星期一（3月25日）开盘表现不一，悉尼股市和首尔分别上涨0.56％和0.16％，东京则下跌0.22％。

新加坡海峡时报指数在上星期五下滑2.4点或0.07%，闭市报3217.97点。

以下是星期一值得关注的股票：

1.康福德高（ComfortDelGro）披露，集团收购澳洲上市德士公司A2B Australia Limited的计划已获得合格股东的批准。

2.康盛人生集团（Cordlife）星期天（3月24日）晚上发文告指出，集团将在股东大会呈上南京新街口百货商店通过正式要求文件提出的七项动议。另一名股东香港嘉祥集团（TransGlobal Group）通过正式要求文件提出的动议则不会呈上，因为嘉祥集团不是公司的成员，无权提出任何动议。

3.媒体制作公司Vividthree星期天（3月24日）傍晚披露，公司独立董事兼主席何俊豪医生因涉及康盛人生集团一案被商业事务局逮捕，公司提名委员会和董事会已评估情况。Vividthree指出，了解到何俊豪被捕后已获保释，并已把护照上缴，有关调查不涉及Vividthree，公司业务和运营不受影响。

4.护肤及保健品公司全美世界（Best World International）董事会计划通过选择性减资（selective capital reduction）的方式退市。大股东和相关股东将不参与这个计划。

5.香格里拉亚洲（Shangri-La Asia）转亏为盈，集团宣布派发每股15港分（约3新分）的年终股息。集团截至去年底的全年净利达到1亿8410万美元，扭转2022年亏损1亿5850万美元的局面。集团营收上涨46.5%至21亿4180万美元。

6.无招牌海鲜（No Signboard）上星期五（3月22日）已完成股票并股，每六股已并成一股，总股数剩下7706万4793股。无招牌海鲜星期五晚上透露，随着并股完成，公司将发出新股给投资者（向公司注资的白武士Gazelle Ventures公司）。