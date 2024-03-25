人力部：新设职缺创新高 雇主愿加薪请科技人才

本地劳动市场持续紧缩，仍处于“工找人”的情况。除了待填补的新职位空缺比率创新高外，求才若渴的雇主，在征聘时也更愿意考虑有经验和掌握技能的求职者。那些需要特定技能的热门工作岗位，雇主也肯加薪招人。

人力部星期一（3月25日）发布《2023年职位空缺》，新设职位空缺从前年的38.7%，增至47.3%，是人力部自2018年展开职位空缺调查以来，比率最高的一年。这类新设的职缺增加，主要是因为企业扩充和重组。

报告也显示，尽管近期有一些科技公司裁员，但科技人才依然吃香。专业人士、经理、执行人员与技师（PMET）的职缺比率从前年的56%，进一步升至57.2%，特别是在资讯通信、金融与保险、专业服务、及卫生与社会服务领域。

在所有PMET职缺中，网页及多媒体开发人员居首，其他有高需求的职缺，包括系统分析员、业务开发及销售专员。随着社会老龄化，本地对注册护士及助理护士需求，也日渐上升。

人力部研究及统计处长洪文兴在媒体说明会上指出，与前年比较，为了填补空缺，雇主更愿意加薪请人。

举例说，在2022年，雇主愿意用至少4200元聘请软件、网页及多媒体开发人员，这个数目在去年增至5000元。

此外，文凭也不再是雇主请人的唯一考虑，去年有近七成的雇主，愿意聘请学历比原本要求低的应聘者。这意味着有越来越多的雇主，在请人过程中，会考虑应征者的资历和他们所掌握的技能。

人力部3月14日发布的2023年第四季《劳动市场报告》数据显示，去年12月的职位空缺总数为7万9800个，比同年9月的7万8200个略有增加，扭转了职缺总数2022年3月达到12万4400个的高峰之后，连续六个季度的下滑。职缺与求职者的比例为1.74比1，仍处于“工找人”的情况。