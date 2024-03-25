股市出现套利活动 海指周一早盘跌0.33％

上周股市大涨后出现套利活动，本地股市星期一（3月25日）早盘下滑0.33％。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数下跌10.61点，报3207.36点。整体股市交易量9亿1370万股，交易总值4亿4806万元。全场有247只上升股，222只下跌股。

占海指权重最大的三只银行股表现不一，大华银行（UOB）和星展集团（DBS）分别下跌1.24%和0.89%，报28.71元和35.51元。华侨银行（OCBC）则持平，报13.6元。

区域股市涨跌不一，上海、香港和台湾星期一早上分别上涨0.44%、0.41%和0.15%。东京和首尔则分别下跌0.81%和0.48%。

马来亚银行证券股票经纪范军接受《联合早报》访问时说：“本地股市星期一上午交投淡静、稍微下跌，这可能是因为上周股市大涨后出现套利活动。”

本周只有四个交易日，本地股市周五（3月29日）因耶稣受难日假日休市。

范军指出，投资者本周将关注的经济数据包括美国这个星期五发布的2月份个人消费支出物价指数（PCE）。由于今年1月和2月的消费价格指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）高于预期，PCE备受关注。PCE通常被视为联储局使用的主要通胀衡量指标。

从技术分析来看，范军预测海指的近期阻力位在3250点左右；支撑位在3180点水平，也就是200天移动平均线。

另外，他说：“临近第一季尾声，股市可能出现“橱窗粉饰”（window dressing）效应。”