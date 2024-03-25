3月第二轮拥车证投标 A组B组得标者逾九成是个人买家

在最近一轮的拥车证投标活动中，每10个成功标得中小型汽车组（A组）和大型及豪华车组（B组）拥车证的投标者，有超过九个是个人买家。

陆路交通管理局星期一（3月25日）在脸书发文，针对近日一篇媒体报道作出回应。当局未指名哪篇报道，但相信是《海峡时报》3月20日，也就是3月第二轮投标活动结束后刊登的一则拥车证新闻。

报道引述本田代理商嘉摩哆总裁黄成顺的话说，当天较迟的投标，相信来自供应私召车的租车公司。黄成顺也说，租车公司往往会观察拥车证的价位，如果判断最终价位会在预计范围内，公司就会大量投标。

投标数量在最后关头飙升

陆交局说，3月第二轮投标活动中，投标数量在最后关头飙升，这与之前的投标情况类似。

当局也指出，投标活动的最后10分钟，每10个竞标A组和B组者，超过九个来自个人买家。投标结束后，每10个得标者，逾九个是个人买家。

3月第二轮投标活动中，A组成价继续回升，报8万5489元，是今年以来的最高点。B组则微涨一元，报9万6011元。

私召车业者近来不断扩充车队，被指是推高拥车证成价的其中一个主因。不过，交通部长兼财政部高级政务部长徐芳达去年11月曾在国会上透露，去年2月至10月，在供投标的A组拥车证中，租车业者标到约21％的配额，比2022年的27％低。同个时期，租车业者标到约23％供投标的B组配额，也比前年的24％少。

他当时说：“数据显示，拥车证成价是在租车公司需求下滑时上涨的，因此它们应该不是拥车证成价上涨的主因。”

尽管如此，徐芳达今年1月接受《联合早报》专访时说，政府不排除为企业经营的私召车特设拥车证组别，让这些纯商用私召车也与德士一样无须竞标拥车证，但在决定是否这么做之前，必须先谨慎权衡得失，以免影响A组和B组的拥车证供应。