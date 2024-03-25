国大成立人工智能学院 展开多方面研究造福社会

新加坡国立大学设立新的人工智能学院，推进人工智能技术在不同领域的研究、发展和应用，也探讨人工智能相关的伦理问题和风险。

如今，人工智能已是人类普遍使用的工具，且有能力改变我们的日常生活，甚至是社会。为探究如何通过人工智能造福社会，国大人工智能院（NUS AI Institute，简称NAII）星期一（3月25日）正式启用，旨在促进人工智能研究与应用、壮大人工智能人才队伍、与政府和行业建立合作关系，以及带来更多创业机会。

根据国大文告，NAII将着重于教育、医疗、金融和可持续发展等领域的人工智能研究，深入探讨如何有效利用人工智能技术，并推动人工智能在这些领域的发展，从而造福社会。

学院也将针对人工智能的监管方式进行研究，以确保透明度和问责制（accountability），解决其中的伦理问题和风险。

NAII研究人员目前已获得800万元的外部研究资助，国大将在此基础上另投资2000万元，以开启学院在基础人工智能研究、人工智能政策与社会影响力，以及人工智能在不同领域中的实际应用等重点研究范围的工作。

新学院也计划与政府机构和人工智能行业合作。文告指出，与行业的紧密合作至关重要，不仅有助于推动创新方案，也能让研究成果转化为有效的实际方案，造福社会和经济。

NAII将率先与IBM和谷歌云（Google Cloud）合作开展研究，以催化技术进步以及发挥社会影响力。