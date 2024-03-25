脸书帖子或破坏我国和谐 政府要求以色列驻新使馆删文

以色列驻新加坡大使馆星期天（3月24日）在脸书发文，指《可兰经》中多次出现“以色列”一词，却从未提到“巴勒斯坦”。内政部长兼律政部长尚穆根说，这篇帖子在很多方面都是错误的，并且试图改写历史，还可能破坏我国的安全与和谐，“完全不可接受”。大使馆已在我国政府要求下删文。

尚穆根星期一（25日）下午告诉媒体，内政部与外交部沟通后，向以色列驻新加坡大使馆明确表达了我国观点，并要求他们删除帖子。“因为从新加坡的安全和安保角度来看，这是不可接受的。”

他说，本地的犹太社群为我国和社区做出很大贡献，当局也关注本地每个人的安全，包括回教徒、犹太人等少数群体。这种“在很多方面都是错误的”帖子可能引起愤怒，并蔓延至现实生活中，加剧紧张局势，使本地犹太社群陷入危险。

尚穆根强调，要求大使馆删文，是因为考虑到这篇帖子会给新加坡不同社群带来的潜在后果。他说，一些大使馆有时会发表一些我国并不同意的声明，但政府出于尊重对方主权，一般不会干涉。

“不过，但凡影响到新加坡人民的安全，并影响到我们的和平与和谐，我们就会干涉。”

尚穆根指出，帖子选择性地引用宗教经文，来表达政治观点是不对的。“在当前局势下，以色列大使馆利用《可兰经》来达到这一目的更是错上加错。”

他也批评，以色列大使馆利用帖子试图改写历史。“试图改写历史之前，发文的人应该看看联合国决议，看看以色列在过去几十年里的行为，是否符合国际法。”