脸书帖子或破坏我国和谐 政府要求以色列驻新使馆删文

李庚洧

更新 /
更新 / 2024年3月25日 6:05 PM
发布 /
发布 / 2024年3月25日 2:27 PM
内政部长兼律政部长尚穆根星期一针对以色列驻新加坡大使馆的脸书帖子作出回应。（郑一鸣摄）
内政部长兼律政部长尚穆根星期一针对以色列驻新加坡大使馆的脸书帖子作出回应。（郑一鸣摄）

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以色列驻新加坡大使馆星期天（3月24日）在脸书发文，指《可兰经》中多次出现“以色列”一词，却从未提到“巴勒斯坦”。内政部长兼律政部长尚穆根说，这篇帖子在很多方面都是错误的，并且试图改写历史，还可能破坏我国的安全与和谐，“完全不可接受”。大使馆已在我国政府要求下删文。

尚穆根星期一（25日）下午告诉媒体，内政部与外交部沟通后，向以色列驻新加坡大使馆明确表达了我国观点，并要求他们删除帖子。“因为从新加坡的安全和安保角度来看，这是不可接受的。”

他说，本地的犹太社群为我国和社区做出很大贡献，当局也关注本地每个人的安全，包括回教徒、犹太人等少数群体。这种“在很多方面都是错误的”帖子可能引起愤怒，并蔓延至现实生活中，加剧紧张局势，使本地犹太社群陷入危险。

尚穆根强调，要求大使馆删文，是因为考虑到这篇帖子会给新加坡不同社群带来的潜在后果。他说，一些大使馆有时会发表一些我国并不同意的声明，但政府出于尊重对方主权，一般不会干涉。

“不过，但凡影响到新加坡人民的安全，并影响到我们的和平与和谐，我们就会干涉。”

尚穆根指出，帖子选择性地引用宗教经文，来表达政治观点是不对的。“在当前局势下，以色列大使馆利用《可兰经》来达到这一目的更是错上加错。” 

他也批评，以色列大使馆利用帖子试图改写历史。“试图改写历史之前，发文的人应该看看联合国决议，看看以色列在过去几十年里的行为，是否符合国际法。”

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