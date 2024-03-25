新马通关人次破纪录 3月15日近50万人次通关

今年3月学校假期，新马关卡的通关人数多达510多万人次，其中3月15日（星期五）就有近50万人次通关，创下历来最高。随着多个公共假期和节日即将到来，移民与关卡局提醒旅客，准备好应对关卡交通拥堵的情况。

移民局星期一（3月25日）发文告说，耶稣受难日、清明节和开斋节即将到来，当局预计3月28日（星期四）至4月14日（星期天），兀兰和大士关卡的交通会非常繁忙。

文告指出，自新马边境重开以来，陆路关卡的通关旅客人次不断增加，远远超过冠病疫情前的水平。

以今年3月8日至18日的学校假期为例，两个新马陆路关卡的通关人次超过510万，其中3月15日的通关人次近50万，刷新历来每日通关人次纪录。

移民局说，由于马来西亚方面的交通堵塞，开车离开的旅客在高峰期间不得不等待长达三个小时，才能通过出入境检查。移民局建议旅客把额外的等候时间计算在内，并且保持耐心、遵守交通规则，勿随意切换车道。

当局也提醒，所有旅客须确保护照的剩余有效期至少为六个月。新加坡永久居民更新护照后，应确保再入境许可证已转移到新护照。

长期准证持有人如有更新护照资料，应在重新入境新加坡前，通知移民局或人力部。旅客也禁止携带违禁或管制物品入境。

此外，所有驾驶人士出发前可先检查关卡的交通情况，并且严禁插队，否则会加剧交通堵塞。若有司机被发现插队和违规，将被拒绝通关并重新排队。

政府也鼓励驾车出行的公众使用QR码代替护照，以便快捷地办理出入境手续，有关信息可浏览移民局网站。

驾驶外国车辆的司机则须确保车辆的VEP、自动通行卡（Autopass）、VEP批准邮件或保险都是有效的。拖欠政府机构任何罚款的人，也可能被拒绝入境。