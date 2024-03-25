卷入易华仁贪污案 谁是林国城？

卷入前交通部长易华仁贪污案的林国城和林增建筑，是哪一号人物？什么样的公司？

易华仁星期一（3月25日）早上被加控八项新控状，指他在主管交通部期间，向林增控股董事林国城索取总值约1万8957元的礼物。根据控状，当时林增控股旗下的子公司林增建筑（Lum Chang Building Contractors）是陆交局的承包商。

新加坡人林国城是本地挂牌建筑公司林增控股（Lum Chang Holdings）的董事经理，David Lum是他为人熟知的洋名。

据称，易华仁从林国城那里获得了一些贵重物品，包括一辆价值约7900元的Brompton T Line可折叠脚踏车、一套价值4420元的高尔夫球杆，以及22瓶价值超过5000元的葡萄酒或威士忌。

根据去年10月发布的常年报告书，林国城从商大约半个世纪，领导林增控股扩充业务，成为本地建筑业一个名号响亮的品牌。林国城还成功领导集团扩展在新马和英国的房地产发展业务。

年报的介绍还说，他很有生意眼光，充满活力，对集团的发展作出很大的贡献，而且将继续带动集团攀新高。

林国城也是林增建筑等子公司的董事。

林增控股是一家控股公司，旗下子公司从事建筑、房地产开发和管理、房地产投资，并且拥有和管理酒店与服务公寓。它的一些项目包括高档公寓、洋房和高尔夫球度假村与乡村俱乐部。它也与来自日本东京的Nishimatsu Construction提供我国地铁系统的建造服务。

林增建筑是我国其中一个历史最悠久建筑公司

连同林国城卷入易华仁贪污案的，是林增控股旗下的子公司林增建筑。这家子公司在1940年代成立，已成为新加坡历史最悠久的建筑公司之一。

根据网上资料，林增控股的项目，涵盖民用和基础设施、商业、医院、酒店、休闲、工业、机构、混合开发和住宅等领域。

易华仁的最新指控称，这位前部长在据称获得这些物品时，就已知道林增建筑参与了丹那美拉地铁站的工程合同。

根据林增控股的年报，涉及丹那美拉地铁站的合同价值3亿2500万元。

这个项目是在2016年10月陆交局颁发给林增建筑，为现有的丹那美拉地铁站和高架轨道，进行改建及加建工程。

项目预计于2025年完工，包括在车站内建造一个额外的站台和大厅，以及通过Tanah Merah Kechil Avenue交叉口附近的地下通道连接的两个入口。

另一个是在2018年12月颁发，在宏茂桥3道和9道之间，兴建南北交通廊道的隧道。这份合同价值7亿9900万元。项目于2018年12月颁发给林增建筑，预计将于2027年竣工。

林增建筑也是滨海市区线武吉班让地铁站的主要承包商。