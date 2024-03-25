未经批准在以色列驻新大使馆社媒发文 相关人士面对纪律处分

在以色列驻新加坡大使馆脸书发文的人，是在没有经过批准的情况下贴文，并已面对纪律处分。

以色列驻新加坡大使馆星期天（3月24日）在脸书发文，指《可兰经》中多次出现“以色列”一词，却从未提到“巴勒斯坦”。大使馆已在我国政府要求下删文。

以色列驻新加坡大使馆发言人星期一（25日）答复《联合早报》询问时指出，大使馆尊重新加坡的宗教和种族和谐，并已经对发帖的人采取行动。

出于安全原因，大使馆无法透露发文之人的姓名或职责。发言人说：“不过，我们向大家保证，社交媒体上的帖子，是在没有获得必要批准的情况下发布的，相关人士已经受到严厉处罚，并将面对内部纪律处分。”

内政部长兼律政部长尚穆根星期一下午告诉媒体，这篇帖子在很多方面都是错误的，并且试图改写历史，还可能破坏我国的安全与和谐，“完全不可接受”。

主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高星期一在脸书贴文说，这则帖子缺乏敏感和尊重，违背了我国相互尊重和理解的精神。“无论是新加坡人还是旅居新加坡的外国人，我们都不能去做或说任何破坏我会宝贵社会和谐的事情。这种缺乏敏感度、不恰当的信息会造成伤害，并在我国不同社群之间散播不信任。”

他说：“我看到这则帖子时感到非常难过，也理解我们社群所感受到的委屈。但我促请大家保持冷静和文明，继续维护我们社群之间的信任、和平与和谐。”