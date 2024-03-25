维文：对以哈达成人道主义停火感悲观

外交部长维文医生说，以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯的谈判过程十分艰难，他对双方达成人道主义停火感到悲观。尽管如此，新加坡将持续为巴勒斯坦权力机构提供协助，包括战后的治理和重建工作。

维文星期一（3月25日）接受媒体访问，总结他为期10天的中东工作访问。他在出访期间会见多名政要，包括巴勒斯坦总理阿什提耶（Mohammad Shtayyeh）、候任总理穆斯塔法（Mohammed Mustafa），以及以色列总理内坦亚胡。

维文说，中东当前局势，说明了当历史、宗教和政治交织在一起，可能产生一触即发的冲突，而事实是已有太多人因为这起冲突而丧生。

“坦白说，我觉得巴勒斯坦人和以色列人现在也许都经历了太多的创伤、太多的愤怒、太多的不信任，以至于无法开展（停火）对话。”尽管对当前局势感到悲观，维文说，“即使在最黑暗的夜晚，也要期待第二天的日出”。

维文也提到，除了眼下的人道主义停火和救援工作，长远来看，加沙更复杂的挑战，在于如何在战后建立起某种治理结构，由具备道德和政治权威的人来领导，以展开艰难的重建任务。

维文说，巴勒斯坦权力机构向他表明需要帮助。除了中东国家、欧美等伙伴，新加坡也会继续协助巴勒斯坦培养人才和建设设施。

谈及对此行的反思，维文从新加坡的观点出发说，当世界其他地方发生冲突，我国不可能独善其身，因为这些冲突会影响我国经济、能源和食品价格、文化，甚至是情感和宗教信仰等多个方面。

他提到，有中东国家对新加坡的多元社会感到好奇，想要了解我国如何跨越种族、宗教和文化，建立团结又成功的国家。“这是我们的独特优势，我们应该加以维护。”