林增控股：若有重大进展将发布适当公告

挂牌公司林增控股（Lum Chang Holdings）星期一（3月25日）闭市后回应媒体有关报道表示，若有重大进展将发布适当公告。

林增控股说，董事会已知晓媒体报道关于前交通部长易华仁面对新控状的事。有关报道提及林增控股董事经理林国城和林增控股的子公司林增建筑（Lum Chang Building Contractors）。

林增控股董事会说：“当此事有重大进展时，董事会将发布适当的公告。”

根据报道，林国城和林增建筑卷入了前交通部长易华仁的贪污案。

易华仁星期一早上被加控八项新控状，指他在2021年11月至2022年11月间，向林增控股董事林国城索取总值约1万8957元的礼物。根据控状，当时林增建筑是陆路交通管理局的承包商。

据称，易华仁从林国城那里获得了一些贵重物品，包括一辆价值约7900元的Brompton T Line可折叠脚踏车、一套价值4420元的高尔夫球杆，以及22瓶价值超过5000元的葡萄酒或威士忌。

当时易华仁主管交通部。最新指控称，这位前部长在据称获得这些物品时，就已知道林增建筑参与了丹那美拉地铁站的工程合同。

易华仁是在去年7月被捕，协助贪污调查局调查，今年1月被控27项贪污和借公务人员身份索取贵重礼物等罪状，他都不认罪。星期一早上，他被加控八项抵触刑事法典第165节条文（公务员不得接收贵重物品或礼物）的控状，他也都不认罪。

林增控股过去一年来股价节节下滑，目前已跌回2020年冠病疫情暴发时的谷底，股价最后报0.29元。