高庭将联合审理凯发创办人和前审计师诉讼

高庭将联合审理针对正在清盘的凯发集团（Hyflux）公司创办人林爱莲，和前审计师毕马威（KPMG）提出的民事诉讼。

据《商业时报》星期一（3月25日）报道，新加坡高庭法官吴亦涵裁决时表示，他同意林爱莲的观点，联合审理上述两起诉讼将节省成本、时间和精力，并且更加方便。

吴亦涵法官说：“至关重要的是，原告依靠相同事实来支持这些诉讼理由……同样，原告声称在两起诉讼中遭受了几乎相同的损失。”

KPMG支持联合审理的申请，因为诉讼中存在相同的法律和事实问题。

凯发的律师之前反对让同一位法官同时审理这些指控，认为两起诉讼中存在许多关键且实质的非重叠问题。不过，吴亦涵法官则指出，重叠问题是关键且实质的。

凯发与旗下子公司Hydrochem和Tuaspring，和负责清盘工作的司法管理人保国武（Cosimo Borrelli）在2022年入禀法院，指控林爱莲失职而要求索偿至少6亿9060万元。

另外，凯发与旗下子公司Hydrochem和Tuaspring指控KPMG在公司2011年至2017年财务报表的审计工作中，违反运用合理技能和谨慎态度的义务，使财务报表出现重大错误陈述，要求索偿超过6亿8460万元。