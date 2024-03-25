炸弹恐吓国民党籍立委 涉案男子本地落网

男子被指在脸书向台湾政治人物发出炸弹恐吓，有网民发现贴文后通报新加坡警察部队，警方在接获通报的12小时内逮捕涉案男子。

新加坡警察部队星期一（3月25日）发文告说，警方在3月4日早上11时35分接到一起炸弹恐吓的通报。一名海外知名人士在脸书发文声称收到来自新加坡的炸弹恐吓，一名女网民看到贴文后通报警方处理。

勿洛警署展开调查后，迅速确认一名53岁涉案男子的身份，并在接到通报的12小时内，逮捕这名涉案男子。

初步调查显示，男子并没有意图要真的执行炸弹恐吓的行动。

这名涉案男子将在刑事法典268A条文下，在星期二（26日）将被控上庭。

据《联合早报》了解，涉案男子早前在脸书，向台湾国民党立法委员罗智强发出炸弹威胁。罗智强本月初在脸书发文称收到来自新加坡的炸弹威胁，对方扬言要炸毁台湾的立法院、立法院长韩国瑜及其家人，还有罗智强。

罗智强在接到恐吓后，马上向台北市警察局报案。台湾警方的初步调查显示，发出炸弹恐吓信息的账号自称是外籍人士，且人在境外。警方说：“这名网民经常在脸书针对时事议题发表看法，也多次到台湾活动。”

据悉，这名男子2023年8月发表针对国民党政治人物的贴文，还因针对日美政治人物的言论，而两度被脸书限制发言。

新加坡警察部队强调，当局严正看待所有安全威胁相关的事宜，并会毫不犹豫地对任何以虚假威胁引起公众恐慌的人采取行动。除了对公众造成恐惧和不便之外，制造虚假威胁还浪费公共资源。

散播威胁相关的虚假信息的罪名若成立，被告将面对最长七年，或罚款最高5万元，或两者兼施。