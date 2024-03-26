林增控股：林国城多次被贪污调查局问话 没有面对任何控告或限制

林增控股（Lum Chang Holdings）答复新加坡交易所询问时透露，林国城已告诉董事会，他已多次出席接受贪污调查局有关易华仁贪污案的问话，但他目前没有面对任何控告，也没有受到该局的任何限制。

林增控股星期一（3月25日）深夜透露答复新交所询问的内容。新交所是针对它星期一闭市后的发布，询问林国城是否在协助贪污调查局调查，以及是否面对该局的任何控告或限制。

它说：“董事会和提名委员会已评估上述情况，并认为林国城适合继续履行董事经理的职责，除非后来的发展要求董事会和提名委员会重新评估。”

若有与此事相关的任何重大进展，董事会将更新信息。

易华仁星期一早上被加控八项新控状，指他在2021年11月至2022年11月间，向林增控股董事林国城索取总值约1万8957元的礼物。

据称，易华仁从林国城那里获得了一些贵重物品，包括一辆价值约7900元的Brompton T Line可折叠脚踏车、一套价值4420元的高尔夫球杆，以及22瓶价值超过5000元的葡萄酒或威士忌。

易华仁是在去年7月被捕，协助贪污调查局调查，今年1月被控27项贪污和借公务人员身份索取贵重礼物等罪状，他都不认罪。星期一早上，他被加控八项抵触刑事法典第165节条文（公务员不得接收贵重物品或礼物）的控状，他也都不认罪。

林增控股过去一年来股价节节下滑，目前已跌回2020年冠病疫情暴发时的谷底，股价最后报0.29元。