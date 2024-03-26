美国联邦储备局维持利率对股市带来的积极情绪消退，美国三大股指在星期一（3月25日）收跌。

道琼斯指数下跌0.41%，报39313.64点；纳斯达克指数0.27%，报16384.47点；标普500指数滑落0.31%，报5218.19点。

这个星期五（29日）是美国的耶稣受难日假期，股市将休市一天。本星期的交易日减少也影响了交投情绪。

新加坡海峡时报指数星期一下滑19.87点或0.62%，闭市报3198.10点。

星期二（26日）可关注的股票：

1. 卷入前交通部长易华仁贪污案的林增控股（Lum Chang Holdings）董事经理林国城，将继续担任公司董事经理和执行原有职务。

公司在星期一深夜发布文告回应新加坡交易所的质询。公司说，林国城已通知公司董事会，他数次接受贪污调查局关于易华仁贪污案的盘问。他并没有被控上法庭，贪污调查局也没有限制他的人身自由。

公司董事会和提名委员会在评估这个情况后决定让林国城继续担任董事经理，除非出现需要董事会和提名委员会重新评估的后续发展。

2. 惠胜置地（Hatten Land）在开市前要求暂停交易以在较迟时候公布一项消息。

3. CSE环球（CSE Global）通过发行6000万股筹集了2400万元。

筹集资金将加强公司资产负债表以把握核心市场城市化和脱碳等机遇。配售股的每股发行价为0.40元，比配售协议签署日期前的最后一个市场日的交易量加权平均价0.4281元，有6.6%的折扣。

配售股将使公司的股票数量扩大9.71%至6亿7811万股。新股将于星期二在新交所开始交易，并有权获得董事会建议的每股1.5分的股息。

4. 胡金标控股宣布集团子公司Eng Lam Contractors获得新加坡公用事业局一份改善旧路边排水渠的合约，价值1770万元。合约为期30个月，预计将于2026年9月竣工。这份合约使集团的建筑订单总额增加至6亿6040万元。