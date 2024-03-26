华侨争取今年促成25万笔跨境QR码支付 为去年四倍

华侨银行争取今年促成25万笔跨境QR码支付，这是2023年交易量的四倍。

华侨银行星期二（3月26日）发文告披露这项目标。华侨指出，自从银行的数码应用结合了五个不同跨境QR码支付平台后，取得了强劲表现。

据华侨透露，去年跨境QR码支付的交易数量和金额，每月平均增长65％和80％。

过去12个月，华侨的数码应用结合了支付宝Alipay+、中国信用卡公司银联国际（UnionPay International）、泰国PromptPay、马来西亚DuitNow，以及印度尼西亚Quick Response Indonesian Standard。这些支付网络覆盖了40多个国家的数百万商户。

华侨认为，两个宏观经济趋势将继续带动QR码支付的使用。一是QR码支付在区域市场迅速普及，另一个趋势是前往中国大陆的游客将激增，而QR码支付是当地的主流支付方式。

新加坡与中国之间30天互免签证安排于上个月生效，预计将进一步增加两国之间的旅游人次。

以东南亚来说，QR码支付的交易量预计将在五年内增长超过590％，从2023年的130亿笔，增至2028年的900亿笔。亚细安各国政府去年承诺创建一个区域QR码跨境支付网络，以加强金融互联互通。

除中国大陆，泰国和马来西亚也是华侨银行客户进行跨境QR码支付的前三大市场。中国大陆市场占华侨跨境QR码支付的57％，泰国和马来西亚占20％和18％。

华侨银行环球个人银行业务总裁郭斯强说：“支付环境的变化，加上旅游再次成为新常态，使我们有信心，今年跨境QR码支付的交易量将增长三倍。”