收集雨水有效循环利用 弥陀学校获新加坡水源成就奖

收集雨水清洗走廊和浇花、水龙头加装传感器、学生自行发明节水瓶罐回收设备，有效使用和节省水源。通过全方位实践节水计划，弥陀学校成功减少30%的年用水量，荣获新加坡水源成就奖。

弥陀学校校长陈珊珊说，水的可持续性不仅是学校环境教育的一部分，同时也是跨学科的课题。“我们会在英语、科学等课程中，让学生围绕着水的内容进行思考，深入理解水源怎么被浪费、如何循环利用等，同时运用他们在各科目中学到的知识设法解决问题。”

从2019年至2022年期间，弥陀学校通过一系列积极主动的节水方式，将年用水量降低了30%。其中，学校打造了雨水收集系统，学生和校工可以利用雨水来清洁学校走廊、浇灌花园，还解决了屋顶雨水过多四处溅落的问题。

另外，校园的水龙头和饮水机上也安装了传感器，避免水的浪费。学校职员还会通过每天检查水表来监控用水情况，确保没有任何漏水的状况。学生也创造新的模型、设计母语海报，尝试解决水的可持续发展问题。

全人教育科主任郭懿慧说：“我们会从不同的班级选出环保学生领袖和大使，负责在校园倡导节约用水。其中一组学生领袖甚至成功发明了“Wishy-Washy”设备，有效利用雨水清洁可回收物品，也加强学生回收饮料罐的便捷性。”

Wishy-Washy设备使用了传感器和微型电脑（Micro:bits）来检测可回收物，学生只需把饮料瓶投入设备中，就能启动其雨水清洗功能，将需要回收的瓶罐清洗干净并进行沥干。这样可以避免瓶罐在回收过程中出现异味，也有助于再次利用。

公用事业局星期二（3月26日）在滨海湾花园颁发新加坡水源成就奖、水效率奖和水效率奖“项目”类别给获奖者，由永续发展与环境部长傅海燕和永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆担任颁奖嘉宾。

其余两名新加坡水源成就奖得奖者分别是半导体业者SSMC，以及亚马逊网络服务（Amazon Web Services）。水效率奖和今年新增设的“项目”类别则有43名得奖者。

新加坡水源成就奖和水效率奖每两年评选一次，表彰在提高用水效率和促进节约用水方面表现杰出的企业和组织。