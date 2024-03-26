我国政要会见美国参议员托德·扬

李显龙总理会见来访的美国联邦参议员托德·扬（Todd Young）。两人不仅讨论新美双边关系发展，也就区域和国际局势交换意见。

李总理星期二（3月26日）上午在脸书发文说：“新加坡和美国有着深厚而稳固的伙伴关系，这得益于美国国会的持续支持。”

李总理说，他在总统府会见托德·扬时，谈到20年前生效的新美自由贸易协定，并指出这项协定巩固了双方互惠互利的伙伴关系，为两国创造就业和投资机会。

两人也讨论两国长期的防务关系，并针对区域和国际局势交换意见。李总理说，防务和安全关系是新美关系的一大支柱，两国正就关键和新兴技术等新领域开展合作。

“美国为我们这个地区的和平与繁荣做出了巨大贡献，新加坡将继续支持美国参与本区域事务。”

Happy to welcome US Senator Todd Young to the Istana yesterday. 🇸🇬🇺🇸 Singapore and the US share a deep and robust... Posted by Lee Hsien Loong on Monday, March 25, 2024

副总理兼财政部长黄循财也在3月25日会见托德·扬，两人就双边合作机会进行良好讨论，这包括人才和研究交流，以及关键技术和新兴技术等领域。

现年51岁的托德·扬是印第安纳州的共和党籍参议员，他是在2017年从众议员转战参议员。曾是职业军人的他，目前是四个参议院委员会的成员，包括外交委员会，以及商务、科学和交通委员会。

李总理说，托德·扬身兼多职，目前还是美国国会足球小组（Congressional Soccer Caucus）成员，积极推动美国足球事业的发展。“我祝愿他在这项工作上一切顺利！”