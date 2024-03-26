新加坡股市星期二早盘升0.85%

新加坡投资者趁低买入，推动股市在星期二（3月26日）早盘稳健上升。海峡时报指数上升27.07点或0.85%，报3225.17点。

亚洲股市表现不一，香港、上海、东京和悉尼分别下滑0.08%、0.38%、0.15和0.46%；首尔则上升0.78%。

由于这个星期五（29日）是耶稣受难日假期，多地股市将休市一天，因此这个星期的交易日会减少。

大华银行高级经济师柳天成指出，耶稣受难日并非美国的联邦假期，因此美国仍会在当天公布一些经济数据，包括倍受市场关注的2月份个人消费支出物价指数（PCE）。

新加坡股市早盘全场交易量为8亿9367万股，交易额为4亿4615万元。上升股244只，下跌股166只。

领涨的海指成分股包括海庭（Seatrium）、星展集团（DBS）和大华银行（UOB），分别上升3.85%、1.35%和1.25%，报8.1分、35.98元和29.08元。

下跌的有DFI零售集团（DFIRG）、扬子江船业（Yangzijiang）和丰树泛亚商业信托（Mapletree PanAsia Commercial Trust），分别跌1.9%、1.6%和0.79%，报2.07美元（约2.78新元）、1.85元和1.26元。







