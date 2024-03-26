涉大闹舞狮赛场阻儿参赛 夫妻被控

大闹义安城全国舞狮锦标赛分区赛场，阻止赛事进行，还在舞狮服装上倒咖啡，夫妻被控。

事故发生在2023年7月29日下午3时40分左右，地点在西海岸民众联络所。《新明日报》去年报道，有参赛学员父母大闹义安城全国舞狮锦标赛分区赛场，两人到场开骂，还踢狮头阻儿子参赛。

当时现场有不少人，有公众录下事发时的视频，视频过后在社交媒体疯传。

根据时长5分钟的视频，一对男女从场外走进场内，红衣女子与身穿黑T恤的男子在现场开骂，大喊“没大没小”，女子还脚踢放在地上的狮头。

当时，裁判与醒狮队员都上来劝阻，男女被带到场边后还不断指骂，多次推搡数名醒狮队员。

一名队员试图平息事件，但男女不予理会，又走进场地，还想破坏场地道具，直到后来几名裁判上前再三劝阻，两人才被带离场地。

闹场的分别是张荣福（59岁）以及他的妻子林淑丽（51岁），他们星期一（3月25日）被控。

张荣福面对一项公共滋扰以及一项恶作剧罪名，指他在7月29日下午3时40分左右，到舞狮锦标赛分区赛场阻止赛事进行，还在表演者的舞狮服装上倒咖啡。

林淑丽则面对一项公共滋扰、一项恶作剧以及两项使用刑事武力的罪名，同样指她到舞狮锦标赛分区赛场阻止赛事进行，脚踢狮头，以及在表演者的舞狮服装上倒咖啡。

两人都未表示是否要认罪，案展下个月过堂。（人名音译）