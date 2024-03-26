孟文能受委我国首任气候行动大使

新加坡金融管理局前局长孟文能受委我国首任气候行动大使，并兼任国家气候变化秘书处高级顾问，接下来他将代表新加坡出席国际气候行动活动，领导新加坡在国内外的气候行动工作。

国家气候变化秘书处星期二（3月26日）发文告宣布，从4月1日起，孟文能（Ravi Menon）将出任我国首任气候行动大使，以及国家气候变化秘书处高级顾问。

作为首任气候行动大使，孟文能将主导我国国内外的气候行动努力，包括代表新加坡出席国际气候行动平台，在国际讨论和集体行动方面做出贡献。他也将与利益相关者，尤其是商界合作，推动公私合作伙伴关系，以把握良机，确保企业能在低碳未来取得成功。

孟文能作为国家气候变化秘书处高级顾问，将针对我国的气候政策和气候行动，向秘书处提出建议。

国家气候变化秘书处说，气候变化对全球构成生存威胁，新加坡一直在应对气候变化上努力，早前也已宣布最迟在2050年实现净零排放。“新加坡积极促进国际合作，以催发全球气候行动，并将利用全球中心的优势实现这一目标。新加坡也会把握新的经济机遇。 ”

前后在金管局工作29年

孟文能1987年加入金管局，2011年出任局长，前后在金管局工作29年，是任职最久的金管局局长。他期间帮助建立绿色金融生态系统，并支持新加坡和亚洲转向低碳未来。

他也领导金管局制定转型融资分类法，组建国际联盟促进转型信贷，并建立亚洲转型融资伙伴关系（Financing Asia’s Transition Partnership），以解决气候融资的不足，提高绿色金融的可融资性。

孟文能拥有强大的气候融资国际网络，曾出任中央银行与监理机关绿化金融系统网络（Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System），以及格拉斯哥净零金融联盟（Glasgow Financial Alliance for Net Zero）亚太区顾问委员会等国际机构主席。