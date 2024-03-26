男子出狱“报复” 再放火烧邻铁门

男子因放火烧邻居家门入狱一年半，出狱仅五个月，出于报复心理，再次放火烧邻居的铁门。

被告许金瑞（38岁，译音）星期一（3月25日）承认两项包括纵火恶作剧与蓄意伤人的罪名，还有一项刑事暴力的罪名交由法官下判时一并考量。

根据案情，受害者与22岁和24岁的儿子同住。

2022年3月1日，被告因邻居家有人对他甩门，怀恨在心，在隔天午夜12时至1时，到邻居家门前纵火。被告认罪后，在2022年8月19日被判入狱18个月。

被告在去年4月4日出狱，申请租赁组屋期间，暂住在芽笼的酒店。被告因没钱，于9月16日离开酒店。

当天傍晚，被告到五金店买了两罐各5元的打火机油、一个打火机、两块布，以及一把螺丝刀。

被告于17日凌晨1时21分，到受害邻居家，将两块布绑在邻居家的铁门上。

随即，被告点燃布料，再将油洒在布料上，让火势更大，然后逃之夭夭。

受害邻居的其中一名儿子闻到烟味，透过门缝注意到火光，立即报警。

案情揭露，被告干案后，到金文泰5街的咖啡店吃东西，之后到金文泰警署自首。

邻居迫搬家 赔偿买家千元

邻居被逼搬家，还赔偿买家近千元。

案情进一步指出，火势在新加坡民防部队抵达时已经熄灭，但铁门和部分木制大门与门外的石灰地板都已烧焦。邻居之后选择搬家，卖掉单位时，因为铁门与门前地板烧坏，所以赔偿买家共988元。

法官请控方准备被告的预防性监禁报告，将案件展至4月22日下判。