6.5公顷裕廊湖区地段 吸引五大房地产公司合组财团投标

位于裕廊湖区、以主发展商形式开发的6.5公顷白色地段星期二（3月26日）招标截止，共吸引到两份投标书，它们都是由本地的凯德地产（CapitaLand Development）、城市发展（City Developments Limited）、星狮地产（Frasers Property），以及日本的三菱地产有限公司（Mitsubishi Estate Co Ltd）和三井不动产（Mitsui Fudosan）组成财团所提交，显示财团对取得地段志在必得。

市区重建局星期二发布文告宣布上述消息，并指出这三幅地段也将启动政府下一阶段在裕廊湖区占地120公顷的新地区发展计划。

裕廊湖区是继滨海湾金融中心之后，20多年来本地第二个以主发展商形式开发的地段，可兴建约1700个住宅单位，以及总楼面面积至少14万6000平方公尺的办公空间和7万3000平方公尺的零售、娱乐、酒店与社区空间。它也是迄今推出面积最大的地段，比在2005年推出的滨海湾金融中心地段大82％。

此前，房地产分析师估计项目整体发展费可能超过50亿元。

裕廊湖区投标采取“设计概念与价格收益”的双信封方式，所谓双信封竞标，是让投标者呈上两封文件，一封是发展和设计概念的计划书，另一封是土地竞标价。当局会先根据计划书评估出合格发展商，再根据这些合格发展商的竞标价决定最终得主。

市建局说，它将在稍后公布招标结果和得标方。