李显龙总理会见印度外长苏杰生

李显龙总理会见印度外交部长苏杰生。李总理说，新印双边合作进展顺利，印度—新加坡部长级圆桌会议也正在推动两国在具前瞻意义的领域展开合作，如数码化和技能发展。

来新访问三天的苏杰生，星期一（3月25日）到总统府会见李总理。李总理星期二（26日）在脸书发文说，两人就近期的国际和区域形势发展交换了意见。

李总理强调，新加坡和印度是长期伙伴，而两国的双边合作目前进展顺利。他在帖子里写道：“愿新加坡与印度的关系继续繁荣发展。”

李总理所提到的印度—新加坡部长级圆桌会议（India-Singapore Ministerial Roundtable），是两国自2022年起召开的高级别会议。首届会议2022年9月17日在印度新德里举行，包括副总理兼财政部长黄循财在内的四名内阁部长代表我国出席。

黄循财去年7月访问印度时说，印度—新加坡部长级圆桌会议推出以来，已落实我国无现金支付平台PayNow与印度统一支付接口（Unified Payments Interface，简称UPI）的连接，供两地用户使用手机号码、UPI身份或虚拟付款网址（VPA）实时转账和接受付款。

苏杰生星期一也在脸书发文说，他向李总理转达了印度总理莫迪的问候。苏杰生说，他非常重视李总理对世界局势的看法，而李总理对新印关系的正面评价，也一直是维系两国关系的力量源泉。

苏杰生此次东南亚之行，包括菲律宾和马来西亚。他星期一已结束访问新加坡，并续程菲律宾。