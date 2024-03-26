2024年亚洲50最佳餐馆 九家新加坡餐馆入榜　

“2024年亚洲50最佳餐馆”成绩于星期二（3月26日）晚上出炉，今年共有九家新加坡餐馆入榜。当中，表现最佳的是开业两年的Seroja，首次进榜夺得第31名，获得“最佳进步奖”（Highest Climber Award）。

颁奖礼于韩国首尔举行，除了实体活动，也有线上直播，让更多区域观众观礼。

Seroja餐馆主打马来群岛风情，独树一帜。创办人之一兼主厨黄达文接受《联合早报》采访时说：“餐馆还很‘年轻’，能在亚洲顶尖餐馆中获得肯定，我们非常开心。这个奖项给我们动力，继续用心做菜。”

今年榜单前三甲是Sezanne（日本东京）、Florilege（日本东京）和Gaggan Anand（泰国曼谷）。

新加坡餐馆表现最佳的是米其林三星法式餐馆Odette，排名第10。Odette曾于2019年和2020年高居榜首。

入榜的其他新加坡餐馆是：Burnt Ends（第15名）、Euphoria（第20名）、Born（第25名）、Meta（第28名）、Labyrinth（第30名）、Les Amis（第38名）和首次进榜的Lolla（第43名）。

今年新加坡餐馆成绩可圈可点，有的表现下滑，有的则平稳晋级。Born餐馆2023年首次入榜排名第36，今年的排名晋升至第25。主厨陈茳誔说：“能超越去年的成绩，我们感到非常雀跃，团队的努力有目共睹，希望再接再厉。”

主办方也公布排名第51至100的名单，有八家新加坡餐馆入榜。首次进榜的是中餐馆鸿桃轩 (第74名）和主打新加坡风味的Mustard Seed（第81名）。

其他餐馆还有主打英伦风的Jaan by Kirk Westaway（第53名）、Zen（第57名）、摩登印度餐馆Thevar（第72名）、摩登韩国菜Nae:um (第73名）、中餐馆夏苑（第75名）和Cloudstreet（第82名）。

亚洲50最佳餐馆活动由威廉—瑞德商业传媒（William Reed Business Media）主办。评审团由超过300名不同国家和地区的食评家、厨师和餐馆业者组成。