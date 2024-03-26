雄狮1比4不敌中国队 无缘下一圈世杯外围赛

世界杯亚洲区外围赛第二阶段第四场比赛，新加坡男子国家足球队“雄狮”星期二（3月26日）晚在天津奥林匹克体育中心1比4不敌中国，积一分小组垫底，确定无缘晋级第三阶段赛事。

在上一场主场迎战中国队的比赛中，雄狮在上半场落后两球的情况下，顽强扳平比分。该场比赛虽然以平局收尾，但两队的际遇却是大相径庭。不少民众也为雄狮的顽强斗志喝彩，而赛前广被看好的中国队却遭千夫所指，批评声排山倒海。

本场比赛，雄狮后卫萨夫万（Safuwan Baharudin）和陈汉玮因积累两张黄牌遭禁赛，中场阿努曼丹（Anumanthan）因伤高挂免战牌，三人均无法出战。由效力于曼谷玻璃集团淡滨尼流浪（BG Tampines Rovers）的后卫伊凡·纳吉布（Irfan Najeeb）和幼狮后卫张家俊顶替出场。

中国队方面，上一轮因解围失误送给新加坡一个进球的中国队队长张琳芃本场比赛从首发名单中移除，由前锋武磊担任队长。

比赛第21分钟，武磊在一次反击战中率先打破僵局。仅过了一分钟，雄狮前锋法里斯（Faris Ramli）头球破门，扳平比分。

下半场第64分钟，雄狮中后卫雅各布·马勒（Jacob Mahler）在禁区内拉倒中国队后卫高准翼，为对手送上罚球大礼。中国队归化球员费南多（Fernandinho）操刀主罚，雄狮门将哈山（Hassan Sunny）方向判断错误，中国队2比1再度领先。这也是费南多在中国队的处子球。

第79分钟，中国队中场李源一因铲人犯规被红卡罚下，但人数占优的雄狮六分钟后龙门再度失守。武磊单枪匹马再进一球，雄狮1比3落后。此时的雄狮球员心态明显受到打击，斗志下滑状态骤跌。第90分钟，中国队利用反击机会再下一城，韦世豪接武磊助攻，将比分定格在4比1。

在第二阶段赛事中，九支小组前二的球队将晋级18强赛，这18支球队也将直接晋级2027亚洲杯正赛。由于我国在四场比赛过后仅积一分，落后小组第二名中国队六分，在还剩两场比赛的情况下，雄狮已确定无缘世界杯。