一家四口联手灭组屋垃圾桶火患 获颁社区先遣急救员奖

路过时发现组屋楼下垃圾桶起火，七岁男童与11岁女童同父母一起联手灭火，获颁社区先遣急救员奖。

新加坡民防部队发贴文说，事故发生在2月11日晚上8时55分，当时蔡宗汉与妻儿路过后港9道第932B座组屋时，发现一个垃圾桶正在起火燃烧，火势随时可能蔓延到邻近另一个垃圾桶。

眼看情况紧急，蔡宗汉马上跑到附近组屋，找到位于组屋楼下的消防水管，打算拉出来灭火。随行的七岁儿子蔡玮聪和11岁女儿蔡闻倩也没袖手旁边，两人连同父亲，一起把消防水管拉到着火垃圾桶前。蔡宗汉的妻子珍妮则拨打995通知民防，同时确保家人的安全。

一家四口和一些公众的英勇行为，最终阻止了火势的蔓延。

民防部队上星期五（3月22日）举办颁奖活动，颁发社区先遣急救员奖（Community First Responder Award）给蔡家四口人。（人名译音）