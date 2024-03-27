本地入口商主动召回两款日本清酒

本地售卖的两款日本清酒含有疑会伤肾的保健品原料“红麴”，入口商主动召回。

新加坡食品局星期二（3月26日）发文告说，继日本制造商下架同款产品后，新加坡泛亚零售管理公司也主动召回750毫升和300毫升的日本清酒“松竹梅白壁蔵“澪”（Mio Sparkling Sake Premium (Rose))，生产日期分别为2023年1月和2月。

文告指出，这两款清酒含有一种名为“红麴”（“beni koji”）的成分，这种成分通常用于保健品。日本制药商在接到含有红麴的保健品导致肾功能衰退的投诉后，主动召回了这种保健饮品。

据报道，日本小林制药公司含红麴成分的保健品会引起伤肾副作用。除小林制药本身的商品已被严禁外，日本有15家业者的33个商品也遭波及。为保护公众健康和食品安全，当局指示业者回收商品。

作为预防措施，新加坡食品局指示本地进口商新加坡泛亚零售管理公司（Pan Pacific Retail Management (Singapore)）召回相关产品。召回行动还在进行。

食品局建议，已购买受影响产品的消费者不应继续饮用，如果已经饮用并且担心自身健康的人，应咨询医生。消费者若有疑问，可直接联系经销商。