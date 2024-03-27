本地去年36人因工伤丧命 除2020年外10年来最低

本地去年共有36人因工伤事故丧命，低于2022年的46人，是过去10年里除2020年外的最低水平。

2020年因冠病疫情暴发，导致本地多数建筑工程停摆，那一年共有30人因工伤丧命。

人力部星期三（3月27日）公布2023年工作场所安全与卫生报告。报告显示，去年本地每10万名雇员中，有0.99人因工伤死亡。若排除2020年，这是我国首次达到目标，即在2028年前把工伤致命率，降低至每10万名工人少于一起。2020年的工伤致命率为0.9。

致命的工伤事故主要涉及结构或机械故障（九起）、交通工具（八起），以及从高处坠落（八起）。

建筑业、制造业，运输与仓储业，是因工伤亡人数最多的三个行业。虽然建筑业和运输与仓储业的情况有所改善，但制造业的致命和重伤率，却从2022年每10万人的30.4人，上升至去年的36.3人，主要问题来自于金属加工和食品及饮料业。

报告还显示，本地职业病工伤数量从2022年的1052起，上升到2023年的1229起，增加约17％，主要病症包括由噪音造成的失聪，以及与工作相关的肌肉骨骼失调症。人力部说，数量上升与当局加强工作场所稽查有关。

国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈，星期三走访本地物流公司Nippon Express Singapore后受访，他对我国工作安全情况改善表示高兴，但仍呼吁雇主和企业持续关注工作场所安全。