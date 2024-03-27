妇女清晨遭人从后方袭击 涉案15岁少年被捕

妇女清晨上班无端端遭个人代步工具骑士袭击，导致后背受伤，一名15岁涉案少年在持危险武器蓄意伤人的罪名下被捕。

新加坡警察部队星期三（3月27日）发文告说，当局在上个星期五（22日）中午12时接到通报，一名受害者称在盛港芬薇巷一带被陌生人用铁棒从后方袭击，对方还飙粗口，受害者为此蒙受轻伤。

初步调查显示，袭击者是在没有被挑衅的情况下，突然攻击他人。

宏茂桥警署警员调阅警方电眼展开调查，确认一名涉案少年，并在星期二（26日）将他逮捕。

他星期三将在使用危险武器蓄意伤人的罪名下被控上庭。若罪成将面对最长七年监禁，或罚款或打鞭，或任何两种刑罚。

受害者陈太太（58岁，厨房助手）早前接受《联合早报》采访时说，她住在附近的组屋，每天步行到附近的车站搭乘巴士上班。

由于人行道有工程在进行，她于是走在马路边上，不料突然听到后面有声响，转身发现三四名少年骑在一辆个人代步工具上。“我担心他们撞到我，所以走到马路另一边。岂料对方跟了过来，一人手持约20至30厘米类似铁棒的物件敲打我的左臀，我感到剧烈疼痛，当下也吓傻了。”

袭击后，他们放声大笑，即使她威胁报警，他们依然十分嚣张，在她面前摇晃铁棒，直到她拿出手机后才赶快骑车逃走。

她事发后立即联系丈夫报警，隔天也看了医生。“医生给了止痛药、药膏和三天病假。医生说有可能伤到尾骨。目前除了臀部肌肉部分疼痛以外，我上背也开始酸痛。”

调查仍在进行中。