美国隔夜股受到消费者信心数据不佳的消息打击，三大股指皆下滑。

最新的美国3月份消费者信心指数稍微下滑，低于市场预期，影响股市在星期二（3月26日）的交投情绪。

道琼斯工商指数下滑0.08%，报39282.33点；纳斯达克指数下滑0.42%，报16315.70点；标普500指数跌0.28%，报5203.58点。

这是道指与标普500指数均连续第三个交易日下滑，纳指则是连续第二个交易日收跌。

新加坡海峡时报指数上涨35.23点或1.1%，闭市报3233.33点。

星期三（27日）可关注的股票：

1. 城市发展（CDL）、星狮地产（Frasers Property）和凯德地产（CapitaLand Development），与另外两家日本公司联手竞标裕廊湖区地段，并同时提呈两个设计概念方案。

这三家本地发展商将各占财团的25%股权，另外两家公司三菱地产公司（Mitsubishi Estate）和三井不动产（亚洲）（MitsuiFudosan (Asia)）各占12.5％股权。

2. 永泰控股（Wing Tai Holdings）将发行总值1亿元的高级无担保定息票据（Senior Unsecured Fixed Rate Notes） ，并把票息率定为4.38%

这批票据将在2029年4月3日到期。筹得的款项将用作营运资金和投资，以及为现有贷款进行再融资。

3. 胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）的受托机构在星期二指出，由于内化委员会成员没有参加会议，受托机构与内化委员会的第一次会议未能在星期一（25日）举行。

未出席理由是因内化委员会成员希望重点讨论信托契约的修订和信托管理内化进程的法庭申请。汇丰机构信托服务公司指出，已准备好并愿意就正在进行的内化进程，以建设性方式与内化委员会进行接触。

信托管理公司胜宝房地产投资管理公司（Sabana Real Estate Investment Management）宣布，已收到几名股东的通知，要求管理公司在4月召开的特别股东大会中审议七项决议，股东包括来自内化委员会的成员。