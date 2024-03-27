“50家杰出企业奖”开始提名 主题为树立企业成功新标杆

2024年“50家杰出企业奖”（Enterprise 50 Awards，简称E50）开始提名，表彰最具创新精神和竞争力的本地公司，以及它们在海内外为新加坡经济发展做出持久贡献。今年的主题为“薪火相传，启迪未来”（Celebrating Legacies and Inspiring the Future）。

这个由《商业时报》和KPMG联合主办的奖项，今年迈入第30个年头。为了庆祝该奖项成立30周年，交通部兼永续发展与环境部高级政务部长许连碹博士作为受邀嘉宾于星期三（3月27日）出席了本次活动，并参与“如何减少中小企业碳足迹”的讨论会，以帮助本地企业绿色转型。

《商业时报》总编辑陈慧芬在新报业媒体新闻中心礼堂发表讲话说：“这个商业奖项自1995年创立至今，许多曾获奖的公司已发展成全球知名企业。近期，随着新加坡经济发展，我们看到本地公司开始关注可持续发展课题。”

毕马威新加坡合伙兼私人企业服务主管周宇峯说：“30年来，这个奖一直是本地表现最杰出企业的见证。这些年，我们看到中小企业如何成长、创新和转型，以及走出国门。自奖项创立以来，本地有超过700多家公司受到表彰。”

50家杰出企业奖提名活动已展开，报名截止日期是7月1日下午5时。本届活动支持机构包括新加坡企业发展局、新加坡工商联合总会（SBF）和新加坡交易所（SGX）。华侨银行是主要赞助商。