康盛人生集团大股东三度要求罢免两董事

康盛人生集团（Cordlife）的大股东香港嘉祥集团（TransGlobal Group）第三次要求康盛董事会召开特别股东大会。

集团在星期三（3月27日）开市前披露接到香港嘉祥集团的第三份正式要求文件，要求公司召开特大，同时反对南京新街口百货商店较早前提出的七项动议及一项特别动议。

嘉祥集团要求以另外两项动议及一项特别动议取代南京新街口百货提出的动议，当中包括要求罢免翟凌云及陈泫笠这两名公司现任董事。翟凌云也是南京新百董事长。

嘉祥集团还说，如果特别股东大会无法在年度股东大会前召开，将作为特别通知（special notice），要求公司董事传阅动议内容及在常年股东大会上进行表决。

南京新街口百货在3月14日发出正式文件提出的动议包括罢免代主席何俊豪医生、杨辉中（音译Yeo Hwee Tiong）、张达彦（音译，Cheong Tuck Yan）及黄伟良（音译，Joseph Wong Wai Leung）这四名公司现任董事，并委任徐天宏医生、张同凯医生（音译Dr Teo Tong Kooi）及蔡勇（音译Cai Yong）三人成为公司董事。

康盛将针对这三份正式要求文件寻求法律意见。

康盛去年底爆出脐带血储存温度过高事故，上星期五（22日）集团发布文告披露五名现任和前任董事被捕并获保释在外，而不在新加坡的董事也接到通知，须在4月2日亲临商业事务局（CAD）协助调查。

公司股价星期三开盘没有变动，维持在0.19元。