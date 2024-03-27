警察机动部队首次公开演示第一视角无人机

能在室内通行无阻，高角度无死角窥探室内每个角落，警察机动部队首次公开介绍第一视角无人机（first-person-view drones），示范重量仅350克的新款无人机如何在关键时刻“打头阵”，进入危险地区一探究竟，确保警员在安全的情况下，更快捷有效地执行任务。

在警方的安排下，《联合早报》记者来到内政团队战术中心，通过枪手袭击的模拟演习，见证了机动部队部署最新款无人机的过程。

模拟演习的场景是某购物商场。警方接获通报，得知商场出现枪手后，火速派遣武装突击部队（Armed Strike Team）人员赶往事发现场。到达购物中心附近时，突击人员小心翼翼的先出动一架较大型的无人机查看商场周围，确保户外区域的安全。

与此同时，两名突击人员也操控第一视角无人机，率先侦察突击人员通往购物中心的必经之路。两人通过手机查看无人机拍摄的实况画面，确保安全后，其他队员才会开始行动，来到商场外。

第一视角无人机率先探路，进入危险区域。（蔡家增摄）

突击人员这时再次把第一视角无人机“飞”进入商场，利用无人机的镜头查看商场内部情况。据观察，商场内部有不少高墙、柱子和栏杆，第一视角无人机却可以轻松避开这些“障碍物”，飞到不同角落捕捉即时画面。

枪手发现无人机时当场被激怒，他们朝无人机连开数枪，朝它大喊“滚开”。然而，就在枪手注意力被分散的一瞬间，突击人员已经悄悄来到他们跟前，将他们一一歼灭。

通过第一视角无人机的运用，武装突击部队人员能够在进入危险区域之前，先查看区域的最新情况，确保人员安全，从而减少无谓的伤亡，更快速制服罪犯。

在第一视角无人机的协助下，武装突击部队人员快速冲进购物商场，把枪手“击毙”。（蔡家增摄）

警察机动部队（Police Tactical Unit，俗称镇暴队）隶属于警察特别行动指挥处，负责处理广泛的公共秩序事件，从民众骚乱到镇压暴动。当发生恐怖袭击事件时，警察机动部队也化身为武装突击部队（Armed Strike Team）冲往现场。

警察机动部队从2018年起发展无人机的技术，一共使用了五款无人机，警方首次向媒体公开介绍的第一视角无人机是最新的一款，其体型最为轻巧灵活，只有约350克，能在室内飞行，还可以轻易穿过狭窄的空间，就算快速前行或转弯，画面也非常清晰和稳定。