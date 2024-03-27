撞塌美国大桥 我国注册船Dali号去年通过两次海外检查

撞塌美国东岸一座大桥的新加坡注册集装箱船“Dali”号，去年曾在海外通过两次检查。这艘船的船体结构和设备运作等证书，也都是合格的。

新加坡海事及港务管理局星期三（3月27日）发文告说，Dali号曾在去年6月和9月，分别通过两次外国的港口检查。在6月的检查中，有关当局发现，Dali号的燃油压力监测仪表出现故障，但在船出港前修好了。

Dali号是在2016年10月，注册为新加坡商船，并由船级社日本海事协会（ClassNK）进行分级检验。船级社通常由船旗国授权，负责监督船舶是否符合技术标准和适用法规。

海事局说，根据记录，这艘船的船体结构和设备运作等必要证书，都是合格的。

Dali号原定今年6月进行新一轮的船级鉴定和法定检查。

美国东岸时间星期二（3月26日）凌晨1时30分（新加坡下午1时30分）左右，工业城市巴尔的摩的弗朗西斯·斯科特·基大桥（Francis Scott Key Bridge），遭新加坡注册的集装箱船“Dali”撞击坍塌，桥上20人和多辆汽车掉入河中。

美国海岸警卫队说，这起事故造成至少八人落水，其中两人获救，其余六人推断已经死亡。

Dali号长289米，船主为Grace Ocean Pte Ltd，并由新加坡船舶管理公司Synergy Marine集团管理。