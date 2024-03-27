刘建超：亚洲须警惕别成“平行体系”试验场

在新加坡访问的中共中央对外联络部部长刘建超，不点名批评美国以安全为名搞脱钩，目的是搞排除中国的“平行体系”。他说，亚洲必须警惕，不要成为平行体系的试验场。

平行体系在国际经济意义上体现为“脱钩”运行的平行市场，在国际政治意义上显现为不同大国主导的区域秩序。

刘建超星期三（3月27日）在通商中国与《联合早报》共同主办的“慧眼中国对话”上发表演讲。他说，地区需要互联互通而非脱钩，无论是亚洲四小龙奇迹、中国快速增长或亚细安日益繁荣，成功在于拥护经济全球化和区域一体化，但此趋势正遭遇逆风。

他暗批“某些国家”以安全为名搞脱钩，忙于脱钩、扰乱供应链、建设“小院高墙”，真正目的是推行将中国排除在外的“平行体系”。

他提醒亚洲须警惕，不要成为“平行体系”试验场，否则本区域长期形成的产业链和供应链可能会被打乱，在当前经济和社会发展困难重重的情况下，亚洲要实现繁荣只会更加困难。

刘建超说，中国一直区域一体化的实践者、受益者和倡导者，中国深知自身繁荣取决于地区发展。因此，中国在亚洲金融危机中坚决支撑人民币汇率，提出了“一带一路”倡议，倡议设立亚投行，也加入了《区域全面经济伙伴关系协定》。

对于外界担心中国是否继续敞开大门，刘建超说：“中国经济已经深度融入世界经济，我们的大门只会越开越大。”

刘建超也说，中国赞赏新加坡持开放思维，以及致力于维持对本区域经济一体化的承诺。他说，中国愿与新加坡和区域其他国家一道，反对保护主义，支持全球化，加强区域互联互通，促进区域经济循环。