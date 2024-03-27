刘建超：中国经济免疫系统强大 能承受起起伏伏

在新加坡访问的中共中央对外联络部部长刘建超说，中国经济免疫系统强大，能承受起起伏伏。

刘建超星期三（27日）在通商中国与《联合早报》共同主办的“慧眼中国对话”上以英文致辞时说，人们越来越担心中国经济增长已到顶，未来将面临经济衰退。

他为中国经济信心喊话说，中国经过多年发展已经建立良好而稳固的基本面。“就像一个健康的人往往拥有强大的免疫系统一样，中国经济也能承受起起伏伏”。

他说，中国在刚刚结束的全国人大会议上，宣布了一系列支持经济增长、促进对外贸易、吸引外资和便利外国公民来华旅游的新政策。

他也说，中国今年全年GDP增长目标定为5%左右，随着中国经济持续以这样的速度增长，中国将为本区域国家和世界其他地区带来更多机遇。

他从三个方面说明中国经济基本面稳固。

一是宏观经济数据。2023年，中国国内生产总值超过126万亿元人民币（24万亿新元），增长5.2%，高于全球2.6%的平均水平。

二是经济韧性强。中国拥有超过14亿人口的巨大市场和200多个成熟的产业集群，以及众多高素质的工人和企业家，厚实的制造业生态系统和庞大的人才储备是中国经济基本优势。

三是发展质量。只有创新才能释放新质生产力。中国目前拥有约40万家高新技术企业，独角兽企业数量位居全球第二。中国已进入以科技进步和产业升级为主要增长动力的新发展阶段。