刘建超：放到中国的语境中学习 有助增强了解中国

中共中央对外联络部部长刘建超说，中国不排斥外界先进的东西，其他国家不妨也把自己放到中国的语境中去学习，这有助于增强对中国的了解。

刘建超星期三（3月27日）在通商中国与《联合早报》共同主办的“慧眼中国对话”上发表演讲并参与对谈。

主持人、新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲在对谈环节问刘建超，中国在对外沟通时所用的很多语言，跟世界的语言论述有距离，外部读者在理解中国时，往往文字看得懂、意思看不懂。

刘建超听后打趣问：“这怎么办呢，新加坡派更多的留学生到中国去？”

他的回应引发现场与会者一阵阵笑声。

刘建超随后说，任何一个国家都有它的政治环境，中国有自己的制度、道路、理论、文化。

“说到文化的时候理解得可能会多一些，但是从我们的政治体系、政治的语言、政治的体制方面，中国有中国的一套，这就是我们强调中国特色。”

他指出，中国特色会反映在政治、经济、文化、社会甚至在安全等各个领域，这是中国在发展过程中形成的一种中国特色。

刘建超之后阐述中国的社会主义市场经济，以及中国式现代化等概念。

他随后回到语言的问题说，语言的问题需要把自己放到一个政治的环境中去。

刘建超接着把话锋一转，指出：“尽管我学英语学得很久了，但有时候西方的语言我们也不一定懂……啊是不是这样？新加坡我还是很懂的，大家说的我都懂，但（西方）他们的一些语言，经济术语、社会术语，我们去学。”

他说：“中国人也许和有一些国家的人不大一样在哪儿，就是中国人认认真真去学，我们不排斥外国先进的东西，习近平主席就讲，中国共产党从来不拒绝向别人学习。所以你看现在我们的很多的语言，包括供给侧结构性改革等，很多都是西方经济学的术语。”

刘建超说，在开放的过程中，中国一直在学，不妨其他国家也把自己放到中国的语境中去学习，这样有助于了解，有助于增强对中国的信心。