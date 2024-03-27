刘建超：看待中国一定要用“慧眼”

中共中央对外联络部部长刘建超说，看待中国一定要用“慧眼”。

在新加坡访问的中联部部长刘建超星期三（3月27日）在通商中国与《联合早报》共同主办的“慧眼中国对话”上，回答新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲提出关于中国信心的问题时，借论坛的名字“慧眼中国”说，看中国一定要用“慧眼”。

李慧玲在对谈环节的第一个问题中说，当前中国经济面临的挑战中，信心不足是一个突出的点，而中国处理问题的方式也让不少外国人认为中国越来越难以理解和预测，中国该如何挽回投资者信心？

刘建超回答说：“今天活动的组织者之一叫慧眼中国，我想看中国一定要用慧眼。”

说到这里，他又立即也借提问人李慧玲的名字说：“也就是慧玲的眼睛。”他的快速反应和幽默逗笑了现场的与会者。

刘建超随后解释，所谓慧眼就是独特。他说，如果大家都这样看一件事情的时候，也许形成的观点也未必是正确的，就需要一个独特的切入点。

他指出，现在对中国经济有一些看法比较悲观，是在跟过去几十年中国的表现对比。但是，中国现在这么大经济体量，保持那样的增长是不现实的。

至于难以“难于预测”的问题，刘建超解释说，中国经济正在转型，这是世界政治地缘格局发展的需要，也是世界科技发展创新的需要。他说，全世界的经济都在调整，美国、欧洲都在调整，新加坡也在寻找新的扩大持续增长的路径。

他说，大家在调整的过程中，“谁对谁都有一些新的认识，这就是现在可能出现的一种难以预测”。

他也问：“大家想到没有，大家对美国的预测是正常的吗？”

刘建超也解释，世界在变化，中国也在变化，中国进入了新的发展阶段，寻求高质量发展，需要有一些创新，要有新质生产力，并依然要保持传统的产业，以及加强和国际社会在应对气候变化、在绿色发展方面的合作。

他说，国际上一些企业到中国去，可能会遇到一些和过去不一样的东西，这需要重新认识中国，因此对话特别重要；而中国调整发展战略需要时间，中国自身也在适应。

他在回答最后，也介绍了中国的五大优势，第一是有非常强而完整的工业基础；第二，中国的工业体系是完整的；第三、中国是一个巨大的市场，有14亿人，这个市场在世界其他地方短期内很难找到，是永远可以持续的；第四、中国人极其努力工作。

刘建超说：“包括青年人，我的儿子一代，过去我们担心一个孩子政策会使这一个孩子以后不愿意劳动，靠父母，现在看来他们非常努力，所以这是中国的未来。”

他说，再有一个最重要的，就是中国有一个经过历史长时间检验为正确的制度和道路，也包括经济发展与政治发展的理论；有一个强大的领导力，中国有强大的领导保证了中国的政治与政策的连续性，也保证了它的可预期性。