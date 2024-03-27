本地股市星期三早盘升0.77%

本地股市早盘交投情绪良好，海峡时报指数在星期三（3月27日）上升25.05点或0.77%，报3258.38点。

其他亚洲股市表现不一，截至中午12时，香港、上海和首尔分别滑落0.76%、0.52% 和0.11%；东京和悉尼则分别上升1.18%和0.31%。

IG亚洲市场策略师叶俊荣指出，亚洲股市开盘走势向好，主要是因为避险情绪在投资者过去数日售股套利之后有所回稳。

接下来投资者将密切留意在星期五（29日）公布的个人消费支出物价指数（PCE）。

他说：“市场预测核心个人消费支出物价指数的同比增幅会维持在2.8%，但整体指数可能会从之前的2.4%上升到2.5%，这会让投资者期待美联储最早会在6月降息。”

本地股市早盘交易量达5亿5564万股，交易额达4亿1567万元；上升股255只，下跌股208只。

在早盘领涨的海指成份股包括胜科工业（Sembcorp Industries）、泰国酿酒（Thai Beverage）和大华银行（UOB），上升2.07%、2.06%和1.61%，报5.42元、0.495元和29.72元。

下跌的有海庭（Seatrium）、怡和控股（JMH）和丰树泛亚商业信托（Mapletree PanAsia Commercial Trust），分别滑落1.24%、1.10%和0.78%，报8分、36.72美元（约49.47新元）和1.28元。



