中联部和外交部之间部长流动自然？刘建超：挺自然

在新加坡访问的中共中央对外联络部部长刘建超，被问及中联部和外交部之间部长的流动会不会很自然时，巧妙应对。

刘建超星期三（3月27日）在通商中国与《联合早报》共同主办的“慧眼中国对话”中，与新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲进行对谈。

刘建超2022年出任中联部部长后多次出国访问。李慧玲问道，中共中央对外联络部角色是不是正在改变当中，接下来会不会更积极地与非社会主义国家进行党际交流，甚至超越党际交流？

刘建超说，中联部是中国整体外交一部分，中国外交部更多集中在政府外交，中联部则主抓与其他国家政党之间的联系，除党际合作外，也包括思想和理念交流。

李慧玲问道，中联部和中国外交部人员之间是否流动？刘建超说，流动也很多，他的好几位同事都曾在外交部工作，所以中联部跟外交部之间的配合非常好，相得益彰。

李慧玲再追问：“包括部长的流动也会比较自然？”

全场爆发出一阵笑声。

刘建超说：“部长的流动…对...挺自然。” 他紧接着说，不仅仅是外交部和中联部，各个部之间的部长交流也挺多。

他以自身为例说，他曾在中共中央纪委、中央外办和地方都工作过。“外交官嘛，我们有一句话叫，战士，放到那儿，就在哪儿战斗，在哪儿工作。”